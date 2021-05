Calciomercato Juventus e Inter, un nome in casa Real Madrid nel mirino: tensione con Zidane, il giocatore può dire addio







Le difficoltà economiche accomunano in questo particolare momento storico Juventus e Inter, che si troveranno di fronte sabato per il derby d’Italia. Anche se, dal punto di vista del campo, con uno stato d’animo molto diverso: bianconeri che devono rimontare in chiave Champions e sono obbligati a vincere per non rimanere, di fatto, fuori dal discorso, mentre i nerazzurri vogliono suggellare lo scudetto con un altro risultato di prestigio. Nelle prossime settimane, nonostante la crisi finanziaria di entrambe, ripartirà la sfida a distanza tra le due dirigenze sul mercato. Paratici (ma ci sarà ancora lui?) e Marotta pronti ad affrontarsi ancora, in particolare per un calciatore in uscita dal Real Madrid e che potrebbe fare davvero comodo.

Calciomercato Juventus e Inter, Marcelo litiga con Zidane: escluso col Granada, addio definitivo?

Si parla di Marcelo, già accostato sia ai bianconeri che ai nerazzurri, e che non prenderà parte stasera alla gara di campionato con il Granada. ‘Goal.com’ ha diffuso ulteriori dettagli sulla sua non convocazione e all’origine ci sarebbe una forte discussione con il tecnico Zidane in allenamento. Il diverbio avrebbe avuto solo una ragione di tipo tattico, ma è possibile che si tratti di un altro tassello che vada a incrinare il rapporto tra il brasiliano, in scadenza nel 2022, e i ‘Blancos’. Juve e Inter monitorano la situazione, pronte ad approfittarne.