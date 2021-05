Calciomercato Juventus, addio immediato | Accordo in vista

Calciomercato Juventus, cessione definitiva ad un passo: l’accordo può essere trovato subito, il punto







Rincorsa alla Champions League sul campo, necessità di mettere a posto i conti e rifondare la squadra fuori. Il doppio fronte su cui si muove la Juventus in questi giorni è chiaro. La qualificazione alla principale competizione europea è fondamentale per il futuro, ma da sola non basterà a stabilizzare la situazione. Occorre mettere a segno plusvalenze per una cifra considerevole (100 milioni di euro circa) entro il 30 giugno, per sistemare il bilancio. Un aiuto potrebbe arrivare da una cessione pressoché immediata, ma il club piemontese è chiamato a fare la propria parte e venire incontro alla richiesta degli acquirenti.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vicinissimo al Gremio: cosa manca

Si parla del futuro di Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco ma che non verrà riscattato. Il giocatore è da tempo nel mirino del Gremio e a sua volta vorrebbe tornare nel suo paese. A UOL Esporte, il vicepresidente del club di Porto Alegre, Marcos Hermann, ha spiegato: “Costa ha fatto una enorme concessione rispetto al salario che guadagna in Europa, abbiamo leggermente migliorato l’offerta precedente e trovato un accordo. Ora lui deve convincere la Juventus”. La finestra di trasferimenti in Brasile è aperta fino al 23 maggio, dunque esiste la possibilità di trovare l’intesa già nei prossimi giorni, se i bianconeri intenderanno abbassare le proprie richieste per il cartellino dell’esterno.