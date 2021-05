Due giornata è ancora non è chiaro chi accompagnerà l’Inter in Champions League. Atalanta e Milan vedono la qualificazione ma non è ancora fatta. Anche il Napoli è vicino a festeggiare ma Juventus e Lazio non mollano









La Serie A ci darà emozioni fino alla fine. Dopo la vittoria dello scudetto da parte dell‘Inter, la corsa Champions League è ancora nel vivo. Sono cinque le squadre a giocarsi l’accesso alla competizione europea più prestigiosa. Martedì era stato il Napoli a farsi trovare pronto, battendo l’Udinese, in casa, con un netto 5 a 1. Ieri sono arrivati i successi di tutte le altre: il Milan ha dominato il Torino, con imponente 7 a 0. Bene anche l’Atalanta – 2 a 0 al Benevento – e la Juventus. Sono proprio i bianconeri ad aver sorpreso di più: dopo il pesante ko contro i rossoneri, in pochi si aspettavano una reazione, come quella avuta contro il Sassuolo. La Lazio di Inzaghi ha faticato più del previsto ma un gol di Immobile, arrivato in pieno recupero, è ancora lì, aggrappata alla zona Champions League.

Diamo uno sguardo ai calendari di Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Già il prossimo weekend potrebbe essere decisivo.

Atalanta e Milan, Champions ad un passo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Stefano Pioli sono inevitabilmente le squadre più vicine alla prossima Champions League. In molti si aspettavano i bergamaschi già qualificati ma qualche passo falso li tiene ancora in gioco, con le altre. Sabato, però, si può festeggiare. Un successo, contro il Genoa, spazzerebbe via ogni dubbio, rendendo inutile il match contro il Milan. Anche i rossoneri sono pronti ad esultare qualora arrivassero i tre punti contro il Cagliari ma servirebbe, almeno un punto dell’Atalanta.

In caso di arrivo finale a pari punti, con i bergamaschi e Juventus, infatti, il Milan sarebbe fuori dai giochi.

La festa Champions League per il Milan potrebbe arrivare addirittura sabato, senza giocare, in caso di sconfitta dei bianconeri e di mancato successo della Lazio. Sembra chiaro, anche per via del momento di forma, che sia per il Milan che per l’Atalanta, la Champions sia davvero ad un passo.

Atalanta 75

Calendario: Genoa-Atalanta, Atalanta-Milan

Scontri diretti: in vantaggio con Juventus (1-1 e 1-0), Milan (3-0, ritorno il 23/5) e Lazio (4-1 e 1-3), in svantaggio con il Napoli (1-4 e 4-2)

Milan 75

Calendario: Milan-Cagliari, Atalanta-Milan

Scontri diretti: in vantaggio con Juventus (1-3 e 3-0) e Napoli (3-1 e 0-1), in svantaggio con Atalanta (0-3 all’andata, ritorno da giocare) e Lazio (3-2 e 0-3).

Champions, la Juve spera: Napoli ad un punto

Il Napoli, con il ritrovato Osimhen, è davvero una macchina da gol. Anche contro l’Udinese, come detto, è arrivato un grande successo. Ora le sfide a Fiorentina e Verona. E’ chiaro, che se dovessero arrivare due vittorie sarebbe irraggiungibile. Tutto dunque è nelle mani degli uomini di Gattuso. La Juventus, chiaramente spera, ma sabato a Torino arriva l’Inter, che difficilmente farà regali. I bianconeri devono vincere sia contro gli uomini di Conte che con il Bologna e augurarsi qualche passo falso delle avversarie. Ancora nulla è perduto ma dopo il ko con il Milan tutto si è complicato.

Napoli 73

Calendario: Fiorentina-Napoli, Napoli-Verona

Scontri diretti: in vantaggio Atalanta (4-1 e 2-4) e Lazio (0-2 e 5-2), in parità con la Juventus (1-0 e 1-2, ma miglior differenza reti generale per adesso), in svantaggio col Milan (1-3 e 1-0).

Juve 72

Calendario: Juventus-Inter, Bologna-Juventus

Scontri diretti: in svantaggio con Atalanta (1-1 e 0-1) e Milan (3-1 e 0-3), in parità col Napoli (0-1 e 2-1), in vantaggio con la Lazio (1-1 e 3-1).

Lazio, la Champions è un miraggio

E’ evidente che sia la Lazio, la squadra che rischia di uscire prima dalla corsa alla Champions League. Per poter centrare l’obiettivo avrà bisogno di molti risultati a favore e vincerle tutte. Non ci sono alternative: gli uomini di Simon Inzaghi sono al momento a 67 punti, a sei dal quarto posto dal Napoli. Sabato ci sarà il derby e poi il recupero contro il Torino, prima della sfida al Sassuolo. Un calendario non certo facile, è evidente che le possibilità di qualificazione sono davvero minimi.

Lazio 67

Calendario: Roma-Lazio, Lazio-Torino, Sassuolo-Lazio

Scontri diretti: in vantaggio con Milan (2-3 e 3-0), in svantaggio con Atalanta (1-4 e 3-1), Napoli (2-0 e 2-5), Juventus (1-1 e 1-3)

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan e Napoli. Classifica avulsa: Atalanta* 6, Napoli 6, Milan* 3 (*una gara in meno)

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan e Juventus. Classifica avulsa: Atalanta* 7, Juventus 4, Milan* 3 (*una gara in meno)

Arrivo a pari punti Napoli, Milan e Juventus. Classifica avulsa: Milan 6 (differenza reti +2), Juventus 6 (dr -1), Napoli 6 (dr -1)

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan, Napoli e Juventus. Classifica avulsa: Atalanta* 10, Napoli 9, Juventus 7, Milan* 6 (*una gara in meno)

Calciomercato, addii senza Champions

La qualificazione in Champions League vale una stagione. Accedere alla competizione più importante, soprattutto per chi non ha bilanci proprio in ordine, può cambiare davvero tutto. Non solo la questione allenatori, con Pirlo praticamente già fuori dai giochi, a prescindere da un’insperata qualificazione, ma soprattutto i calciatori sono pronti a cambiare aria.

E’ impensabile, ad esempio, che Cristiano Ronaldo rimanga con una Juventus in Europa League ma andranno monitorare anche le situazioni legate a Dybala, che ha un contratto in scadenza nel 2022, così come quella di Morata, non ancora riscattato.

In casa Milan, una mancata qualificazione potrebbe portare all’addio di Gianluigi Donnarumma, così come di Hakan Calhanoglu e sarebbe in discussione anche il riscatto di Tomori. Ma i rossoneri, al momento, non vogliono pensarci, al pari dell’Atalanta, che potrebbe sacrificare un pezzo da 90 come Muriel e Gosens.

Il Napoli, invece, potrebbe dire addio, più facilmente, a uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz. Per Lazio, infine, potrebbe arrivare il momento di dire addio a Milinkovic-Savic, che piace davvero a mezza europa.