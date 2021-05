Serie A, 36a giornata | Valanga Milan: vincono anche Juve, Atalanta e Inter

Nel turno infrasettimanale di Serie A vincono tutte le pretendenti alla Champions: i dettagli su Torino-Milan, Sassuolo-Juventus e le altre

In attesa di Crotone-Verona di domani sera, si concludono tutte le altre gare del 36esimo turno di Serie A. Resta serrata la corsa alla prossima Champions League: vincono Milan, Atalanta e Juventus, che rispondono così al successo del Napoli di ieri sera. I rossoneri, in particolare, sono stati protagonisti di un risultato clamoroso: in casa del Torino termina 0-7 per la compagine di Pioli. Da registrare una tripletta di Ante Rebic, oltre che una prestazione maiuscola di tuta la squadra. Vince anche la ‘Dea’, in casa contro il Benevento. A Luis Muriel sono bastati 22′ minuti per sbloccare il match e mettere una distanza mai colmata dall’undici di Inzaghi. Ritrovano i tre punti anche gli uomini di Pirlo, che sul campo del Sassuolo festeggiano anche le 100 reti in bianconero di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Nessuno sconto dell’Inter alla Roma, i nerazzurri rullano i giallorossi anche con lo scudetto già cucito sul petto. Vittoria allo scadere per la Lazio, che contro il Parma la sblocca al 95′ con il solito Ciro Immobile. Il Genoa conquista la salvezza aritmetica, prendendosi i tre punti contro il Bologna. In chiave salvezza sorride anche lo Spezia, che nel derby ligure contro la Sampdoria rimedia un pareggio che potrebbe rivelarsi molto prezioso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINI E CLASSIFICA:

Sassuolo-Juventus 1-3: 28′ Rabiot (J), 45′ Cristiano Ronaldo (J), 59′ Raspadori (S), 65′ Dybala (J)

Atalanta-Benevento 2-0: 22′ Muriel, 67′ Pasalic

Torino-Milan 0-7: 19′ Theo Hernandez, 26′ rig. Kessié, 50′ Brahim Diaz, 64′ Theo Hernandez, 67′, 72′, 79′ Rebic,

Inter-Roma 3-1: 11′ Brozovic (I), 20′ Vecino (I), 31′ Mkhitaryan (R), 91′ Lukaku (I)

Bologna-Genoa 0-2: 13′ Zappacosta, 62′ rig. Scamacca

Lazio-Parma 1-0: 95′ Immobile

Sampdoria-Spezia 2-2: 15′ Pobega (Sz), 32′ Verre (Sp), 73′ Pobega (Sz), 81′ Keita Balde (Sp)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta e Milan 75; Napoli 73; Juventus 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43*; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Cagliari 36; Torino* 35; Spezia 35; Benevento 31; Parma 20; Crotone* 18

* una partita in meno