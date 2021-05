Altro record per Cristiano Ronaldo durante Sassuolo-Juventus, primo nella storia a segnare cento reti con tre club

Cristiano Ronaldo segna anche contro il Sassuolo e raggiunge il suo centesimo gol con la maglia della Juventus. Oggi, al minuto 45, il fuoriclasse portoghese ha dribblato un avversario in area e ha tirato con un sinistro preciso sul secondo palo: per lui è la 35a rete in 42 presenze stagionali. Una marcatura che lo porta nella storia come primo e unico calciatore ad aver raggiunto la tripla cifra con tre squadre diverse.

Cristiano Ronaldo, infatti, prima di segnare la centesima rete con la Juventus lo ha già fatto in passato con le maglie di Real Madrid e Manchester United. Nel secondo tempo, inoltre, anche Paulo Dyabla ha raggiunto la sua centesima esultanza con la maglia dei bianconeri. L’argentino è andato in gol con un bellissimo scavetto che ha beffato Consigli.