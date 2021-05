Sassuolo-Juventus, il gesto di Ronaldo | Il portoghese 'contro' i compagni

Gesto di irritazione di Cristiano Ronaldo verso i propri compagni di squadra durante la partita col Sassuolo

La Juventus è in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, in un match cruciale per la qualificazione in Champions League. La situazione dei bianconeri è molto tesa e Domenico Berardi li ha ‘graziati’ sbagliando il rigore del possibile 1-0. Il momento è complicato e Cristiano Ronaldo appare molto irritato: infatti, CR7 si è catapultato in avanti sulla sinistra, al limite dell’area, ma intorno non aveva alcun compagno. A quel punto, il portoghese ha allargato le braccia in segno di disappunto e ha effettuato un retropassaggio.