Continuano le voci su Dragusin: il Sassuolo non ha contattato l’entourage, il centrale vuole restare in orbita Juve

Da giorni si moltiplicano le voci di un possibile inserimento di Radu Dragusin nella trattativa che potrebbe portare Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, però, in questo momento l’entourage del ragazzo non ha registrato contatti né con la dirigenza neroverde né con quella bianconera.

L’interesse di Dragusin, come più volte abbiamo ribadito, e quello di restare legato alla Juventus, mantenendo anche attraverso un’opzione per il futuro. Sponda Sassuolo, invece, filtra come prioritariamente l’interesse del club sia quello di ottenere solo che esce dalla trattativa per Locatelli.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Doppio colpo a centrocampo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dragusin, situazione in stand-by tra Juve e Sassuolo

Questa la posizione, ad oggi, del Sassuolo, in attesa di capire quale potrebbe essere l’evoluzione della trattativa. Una fase, quindi, di stand by per ciò che concerne Dragusin: lettura è pronto a tornare in Italia non appena necessario per discutere sia con la Juventus sia con il Sassuolo, mentre il calciatore proverà a convincere Massimiliano Allegri delle sue capacità anche per continuare la sua avventura juventina.