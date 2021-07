Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Allegri vuole anche Pjanic

Il mercato in entrata della Juventus a centrocampo potrebbe non fermarsi al solo Locatelli: Allegri avrebbe un piano in mente per Pjanic

I bianconeri sono al lavoro alla Continassa in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri che ha ritrovato alcuni giocatori ed altri ancora ne sta scoprendo ora. Le indicazioni del tecnico livornese per il mercato della Juventus, dopo una settimana di ritiro, rimangono le stesse: il focus principale deve rimanere il centrocampo. Innalzare il livello della mediana è considerato fondamentale dall’allenatore per riportare questa rosa ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il primo e principale obiettivo resta Manuel Locatelli, ma nelle idee di Allegri il mercato dei bianconeri non si fermerebbe con il centrocampista della Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, il piano di Allegri | Subito Locatelli, poi Pjanic

Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare su quello che potrebbe essere il centrocampo della Juventus che verrà. Il tecnico livornese non vorrebbe che il mercato dei bianconeri si limitasse a Manuel Locatelli, ma è consapevole delle difficoltà economiche presenti dopo la pandemia da Covid-19. Il nuovo allenatore della Juventus, secondo il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe messo di nuovo nel mirino l’amico Miralem Pjanic. Il bosniaco, sbarcato in Catalogna l’estate scorsa nello scambio con Arthur, non è riuscito ad imporsi a Barcellona e viene già considerato tra i cedibili. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juve, affare fatto col Fuenlabrada: Gozzi parte in prestito

Allegri sarebbe anche disposto a riabbracciare subito Pjanic, ma gli ostacoli economici sono diversi: oltre alla valutazione del giocatore, c’è anche un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione. L’occasione da cogliere ad ogni costo, per il tecnico livornese, sarebbe quella di raggiungere il bosniaco in prestito. Con l’arrivo di Pjanic la Juventus potrebbe usufruire del cosiddetto doppio playmaker a centrocampo: un’ipotesi piuttosto gradita da Massimiliano Allegri.