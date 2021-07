CM.IT | Juve, affare fatto col Fuenlabrada: Gozzi parte in prestito

La Juve conclude un’operazione in uscita: è fatta per la cessione di Gozzi al Fuenlabrada. Tutti i dettagli

Operazione in uscita per la Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime ore sarà ufficiale il trasferimento al Fuenlabrada, club della Segunda Division spagnola, di Paolo Gozzi. Il difensore centrale mancino, adattabile anche come terzino sinistro, si trasferirà in prestito secco nel club della capitale iberica, che aveva cercato nei giorni scorsi anche di ottenere in prestito Daouda Peeters. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Come giocherà il Milan nella stagione 2021/2022

Gozzi, classe 2001, ha disputato nella scorsa stagione 13 gare di Serie C con la Juve U23 e, nel 2019, scese in campo 90 minuti anche con la Prima Squadra, nel match con la Spal che valse il suo esordio in massima serie. In panchina c’era proprio Max Allegri, che lo aveva convocato per il ritiro estivo di queste settimane. Per il difensore, invece, inizierà prestissimo una nuova e ambiziosa avventura spagnola: il ‘Fuenla’ punterà alla promozione in Primera.