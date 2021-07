Calciomercato Juventus, il piano B a centrocampo | Sfida a Inter e Milan

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli e Pjanic: altre piste in mediana per i bianconeri, possibile duello con Inter e Milan.

La Juventus al lavoro per innesti soprattutto a centrocampo in questa fase. I bianconeri forti della volontà di Locatelli provano a chiudere con il Sassuolo, nel frattempo viene portato avanti anche il dossier Pjanic. Il bosniaco e il centrocampista della Nazionale non sono però gli unici nomi su cui è al lavoro il ds bianconero Cherubini, il quale sta valutando anche altre piste.

Calciomercato Juventus, doppia alternativa per la mediana: Bakayoko e non solo

Stando a ‘Tuttosport’ infatti la dirigenza bianconera avrebbe preso informazioni su Bakayoko, che nell’ultima stagione ha giocato nel Napoli, e su Zakaria. Il francese è rientrato al Chelsea ma probabilmente partirà di nuovo, su di lui si sta muovendo il Milan per un clamoroso ritorno. Lo svizzero del Borussia Monchengladbach è invece nel mirino dell’Inter. Dunque, è possibile entrare in rotta di collisione con le milanesi, per profili che potrebbero completare la mediana della Juventus e che, stante la priorità Locatelli e la difficoltà di arrivare a Pjanic, potrebbero essere nomi alternativi al bosniaco.