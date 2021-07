Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it: la Juventus accelera su Kaio Jorge e continua la bagarre con il Milan per il brasiliano

Nella giornata in cui Cristiano Ronaldo sbarca alla Continassa per (ri)mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri, i bianconeri continuano a lavorare alacremente anche sul mercato. Il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ potrebbe subire dei ritocchi, per continuare il processo di ringiovanimento iniziato nelle scorse stagioni. La bagarre con il Milan per Kaio Jorge continua ad essere serrata, ma negli ultimi giorni potrebbe esserci stata una svolta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Si muove a passi sempre più spediti il mercato della Juventus, entrato in una settimana decisiva: Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino ed è pronto ad incontrare Allegri, fissato il nuovo summit col Sassuolo per Locatelli e accelerata anche in attacco. Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it da ‘La Stampa’, i bianconeri avrebbero accelerato su Kaio Jorge negli ultimi giorni, superando l’offerta del Milan. Il brasiliano classe 2002 piace ai due club italiani, che lo reputano anche una grande occasione considerando che il suo contratto con il Santos andrà in scadenza il 31 dicembre prossimo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre alle due big di Serie A, poi, su Kaio Jorge c’è anche il Benfica. La volontà del giocatore, però, sembra essere quella di sbarcare nel campionato italiano e partire subito con una grande del calcio europeo. Le ambizioni dell’attaccante, infatti, trovano terreno fertile nell’interesse di Milan e Juventus. Insomma, la sensazione è quella di essere entrati in una fase decisiva della trattativa: il futuro di Kaio Jorge sarà definito a breve.