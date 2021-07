CM.IT | Locatelli-Juve, presto il nuovo incontro col Sassuolo: le ultime

Manuel Locatelli resta l’obiettivo numero uno della Juventus: presto il nuovo incontro con il Sassuolo per sbloccare la trattativa

Nessun mette in discussione il matrimonio. Perché Locatelli vuole la Juventus, e il Sassuolo ha aperto ad uno sconto dopo aver congelato l’offerta da 40 milioni di euro dell’Arsenal. Ma serve un altro passo in avanti dei bianconeri per arrivare almeno a 35 milioni di euro. L’ultima offerta sui 30, bonus inclusi, è ritenuta quindi insufficiente dai neroverdi che ora attendono il prossimo incontro per conoscere i piani dei bianconeri. Quando ci sarà? Ad inizio settimana, presumibilmente entro giovedì.

Con l’occasione, le parti discuteranno pure delle possibili contropartite che potrebbero rientrare nell’affare anche in un secondo momento. Tanti i giovani sul piatto e in odore di addio. Con un punto interrogativo su Dragusin. Come abbiamo già raccontato, il difensore romeno ad oggi non ha avuto colloqui approfonditi con i neroverdi. Il suo obiettivo resta, infatti, quello di rimanere agganciato al treno Juve.