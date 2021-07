Juventus, tra ritorno e futuro: la giornata alla Continassa di Ronaldo

Cristiano Ronaldo atteso al J-Medical per le visite mediche, prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri al JTC

È sempre Cristiano Ronaldo a catalizzare l’attenzione in casa Juventus, con i rumors di mercato sul conto del portoghese che non si placano. Ritorno a Torino blindato ieri nel pomeriggio per CR7, atterrato sulla pista di Caselle con il suo jet privato poco dopo le 15.

Questa mattina l’ex Real Madrid è atteso al J-Medical per le rituali visite mediche d’inizio stagione, prima di raggiungere la Continassa per i test atletici in campo e per un primo confronto con Massimiliano Allegri. Ronaldo si metterà subito a disposizione del tecnico per iniziare la preparazione insieme al resto del gruppo, aspettando di chiarire il suo destino con la maglia della ‘Vecchia Signora’ nei prossimi giorni.

Oltre al cinque volte Pallone d’Oro si sottoporranno ai test medici anche gli altri giocatori usciti agli ottavi di Euro 2020: de Ligt, Kulusevski, Ramsey e Rabiot. Già diversi i tifosi bianconeri presenti al J-Medical per il passaggio dei propri beniamini.