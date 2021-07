Tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri. Il portoghese è tornato oggi a torino, ne abbiamo parlato in diretta

Non si fermano le dirette Twitch di Calciomercato.it che anche oggi, alle ore 19, ha visto in scena la nostra Super Live con molti ospiti e redattori che hanno parlato di uno degli argomenti di questa finestra estiva di calciomercato, ovvero il futuro in maglia Juventus di Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese è tornato oggi a Torino, ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Fra le molte voci che si sono inseguite nel dibattito legato al futuro di Cristiano Ronaldo resta degna di nota quella di Damiano Coccia ‘Er Faina’ che ha commentato così la situazione: “Mi hanno detto che Allegri non lo vuole, non vorrebbe Cristiano Ronaldo”.