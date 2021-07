Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per concludere l’affare Kaio Jorge conteso anche dal Milan: spunta l’indizio

Kaio Jorge conteso da Juventus e Milan. Come vi abbiamo raccontato, I bianconeri – che sarebbero l’opzione preferita del talento brasiliano in forza al Santos – hanno dato un’accelerata all’affare nei giorni scorsi, sorpassando i rossoneri. La ‘Vecchia Signora’ ha raggiunto un accordo con l’agente del calciatore Giuliano Bertolucci ed è ora in vantaggio nella corsa alla punta. Il procuratore, inoltre, avrebbe avuto un confronto con il club proprietario del cartellino in giornata. Il Santos non vorrebbe perdere a zero il calciatore – in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre – e si sta cercando di trovare una soluzione di compromesso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nel frattempo, il gioiello non è stato convocato per la sfida di Copa do Brasil contro la Juazeirense. Un dettaglio che avvicina sicuramente il classe 2002 alla compagine guidata da Allegri e potrebbe rivelarsi decisivo. Per la conclusione dell’operazione, però, c’è ancora da attendere che i club trovino l’accordo definitivo.

Emanuele Tavano