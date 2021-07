Calciomercato Inter, i nerazzurri proseguono da tempo la ricerca di un valido vice Lukaku per l’attacco: la situazione e i nomi nel mirino

Simone Inzaghi aspetta rinforzi in casa Inter. Il tecnico proseguirà il percorso sulla falsa riga dell’eredità lasciata da Antonio Conte, visto che entrambi gli allenatori utilizzano lo stesso modulo. Diversi giocatori che erano già presenti in rosa si sposano perfettamente con la sua idea di calcio. Grande soddisfazione per l’arrivo a parametro zero dal Milan di Hakan Calhanoglu, che svolgerà un lavoro simile a quello di Luis Alberto. Ma non basta: servono ancora un esterno destro – per sostituire Hakimi – e un vice Lukaku.

Quest’ultimo, in particolare, è un profilo che la società cerca da diverso tempo. L’intenzione è quella di assicurarsi le prestazioni di una pedina di valore, che possa alternarsi e far rifiatare il bomber belga nel corso della stagione. Nel recente periodo, sono stati accostati diversi nomi alla ‘Beneamata’ e sta prendendo sempre più quota Gianluca Scamacca del Sassuolo. Tornato dall’esperienza positiva in prestito al Genoa, il giovane centravanti scuola Roma abbina importanti doti fisiche a qualità e gol. Può essere certamente un’opzione di spessore, ma le trattative con gli emiliani non sono mai in discesa.

Calciomercato Inter, da Scamacca a Petagna: i nomi per il vice Lukaku

Al momento, il bomber romano sembra il primo della lista per l’Inter. A breve, i nerazzurri potrebbero tentare l’assalto in prestito con diritto di riscatto, ma il Sassuolo – che vorrebbe monetizzare dalla vendita suo gioiello – spinge per l’obbligo di riscatto. Il contratto è in scadenza a giugno 2025 e la valutazione si attesta sui 20 milioni di euro. Per ora è da considerarsi raffreddata, invece, la pista Raspadori. Andato a vuoto un tentativo dei lombardi nelle scorse settimane, pare più probabile un eventuale arrivo del talentino azzurro in caso di partenza di Lautaro Martinez.

Sul taccuino, poi, è presente anche Andrea Petagna. La punta del Napoli classe ’95 ha tanta esperienza alle spalle e nel precedente campionato si è rivelato molto utile – talvolta decisivo – a partita in corso. Tant’è che i partenopei sembra non abbiano intenzione di cederlo quest’estate, tantomeno in prestito. Va sempre tenuta in considerazione, infine, la soluzione Caicedo. Inzaghi ha lavorato diversi anni con l’ecuadoregno alla Lazio e lo conosce bene. Quando entra – anche nei minuti finali – fa la differenza. Sarri gradisce molto il suo apporto e per questo la possibile operazione sarebbe ovviamente in salita, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022. In ogni caso, prima di approfondire il tema vice Lukaku, sarà necessaria la vendita di Pinamonti, su cui c’è l’interesse dell’Empoli.

