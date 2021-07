Calciomercato Venezia, gli arancioneroverdi continuano ad aggiungere nuove pedine alla rosa: ufficiale l’arrivo del difensore Remy

Venezia letteralmente scatenato. Gli arancioneroverdi – freschi di ritorno in Serie A – non si fermano in sede di calciomercato e si aggiudicano un giovano rinforzo per la difesa. Si tratta del talento Melvin Remy, difensore centrale francese classe 2003. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Melvin Remy ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto fino al 30/06/2024”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si legge, poi, nel comunicato: “Il difensore francese classe 2003 ha vestito in carriera la maglia dei portoghesi del Futebol Clube Famalicao U19”.

Emanuele Tavano