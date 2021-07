E’ caldo il nome di Hector Bellerin per l’Inter. Giovedì a Londra si terrà un incontro tra la dirigenza dell’Arsenal e l’agente del terzino

E’ viva la trattativa per portare Hector Bellerin all’Inter. Come raccontato su Calciomercato.it, i nerazzurri hanno già ottenuto, da tempo, l’ok da parte del terzino. Il nome dello spagnolo è uno di quelli in cima alla lista di Marotta e Ausilio per sostituire Hakimi.

Il classe 1995 è in attesa che i Gunners diano il via libera definitivo al trasferimento a Milano. Come raccolto dalla redazione, l’agente di Bellerin sarà a Londra nella giornata di giovedì: ci sarà un incontro con l’Arsenal per continuare a battere il tasto del prestito con diritto di riscatto, che può diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (non scontate).

L’Inter deve fare attenzione alla concorrenza: l’Atletico Madrid è, infatti, tornato a chiedere informazioni per il terzino ma non affonderà il colpo finché non verrà ceduto Trippier.