Obiettivo concreto del Calciomercato Inter, Hector Bellerin ha già ottenuto dall’Arsenal l’ok al trasferimento, ma le condizioni possono cambiare

In attesa di conoscere il futuro di alcuni esuberi, il calciomercato dell’Inter si muove su più fronti e coinvolge diversi profili, in Italia e all’estero. Ormai da settimane vi stiamo raccontando la trattativa con il Cagliari per Nandez, ma l’eventuale arrivo dell’uruguaiano non sembra chiudere le porte ad altri arrivi sulla fascia destra. In quel ruolo, Ausilio e Marotta non hanno ancora mollato la presa su Dumfries e Bellerin, senza dimenticare le piste italiane Florenzi e Zappacosta. Per quanto riguarda lo spagnolo dell’Arsenal, i contatti sono ripresi in maniera molto insistente negli ultimi giorni.

Calciomercato Inter, prime aperture per Bellerin

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il pressing dell’agente dell’esterno sull’Arsenal sta dando i primi frutti. I ‘Gunners’ per la prima volta nelle ultime ore hanno aperto al prestito con diritto di riscatto. Per accettare questa formula, però, il club londinese vorrebbe inserire una cifra importante per il prestito, in modo da scoraggiare il mancato riscatto a fine stagione, oppure inserire delle condizioni per tramutare il diritto in obbligo. L’Inter, dal canto suo, dopo il gradimento del calciatore (che non ha ancora alcun accordo economico con i nerazzurri), ha incassato questa prima apertura britannica, sperando in un ulteriore ammorbidimento delle posizioni.