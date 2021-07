In casa Inter è arrivato il sacrificio di Hakimi ma potrebbe anche non essere l’unico qualora arrivasse una proposta monstre per Lautaro Martinez che piace in Spagna

L’Inter è passata dalle mani di Antonio Conte a quelle di Simone Inzaghi, che vuole dare continuità al progetto vincente del club di Suning. La società ha però imposto da tempo una politica di ridimensionamento dei costi, con il sacrificio di Hakimi all’altare dei conti. Al netto del marocchino finito al PSG, va però tenuta d’occhio anche la situazione relativa a Lautaro Martinez che continua a far gola soprattutto in Spagna dove rilanciano un vecchio pallino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il piano B a centrocampo | Sfida a Inter e Milan

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Lazio, situazione Correa: l’Inter fa concorrenza alla Premier

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, attenta Inter: se salta Mbappe il Real ci prova per Lautaro Martinez

Il nuovo Real Madrid targato Carlo Ancelotti inizia a prendere forma, e dal punto di vista del mercato gli occhi sono puntati su un grandissimo colpo in attacco. Il preferito è il solito Kylian Mbappe, anche il più complesso per evidenti ragioni economiche. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, Florentino Perez e il direttivo del Real Madrid sanno benissimo che senza l’arrivo del francese i tifosi reclamerebbero l’arrivo di un grande attaccante, motivo per cui si lavora già ad un piano B. Il prescelto sarebbe proprio Lautaro Martinez per il quale sarebbero disposti a sborsare gli 80 milioni di euro, utili per chiudere nel caso l’affare con l’Inter. Una cifra monstre che al contempo escluderebbe così dalla corsa anche l’Atletico, altra grande interessata all’argentino di Inzaghi. Il sogno del giocatore argentino è quello di giocare nella Liga e sebbene fosse vicino al Barcellona, le persone strettamente vicine a lui evidenziano come da bambino uno dei suoi sogni era proprio quello di vestire la maglia del Real. Un affare che inciderebbe anche sulla Juventus, che a quel punto rischia di veder saltare lo scambio tra Ronaldo e Icardi.