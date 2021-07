Calciomercato Inter, Simone Inzaghi vuole Correa della Lazio: le ultime

L’attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, è finito anche nel mirino dell’Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi: la situazione

La Lazio lavora senza sosta in preparazione della prossima stagione. Mentre Maurizio Sarri è concentrato sul campo, la dirigenza sonda il mercato per portare volti nuovi a Formello. Prima degli acquisti, pero, è necessario occuparsi delle operazioni in uscita per sistemare i parametri dell’indice di liquidità. L’indiziato principale a lasciare la Capitale è Joaquin Correa. L’argentino – vincitore della Copa America – si sta godendo qualche giorno di vacanza in attesa di conoscere il suo futuro. Mister Sarri ha svelato che il ‘Tucu’ avrebbe manifestato la voglia di cambiare aria. La richiesta della Lazio è pero di almeno 35 milioni di euro per il cartellino.

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi punta Correa della Lazio

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, su Correa è forte il pressing dell’Everton, ma nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi Inter, con mister Simone Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri. Il ‘Tucu’ ha mostrato il meglio di se in carriera con il 45enne allenatore piacentino, trovando 30 gol in 116 presenze. Un acquisto dal rendimento quasi garantito per l’Inter, pronta al duello di mercato con l’Everton. Paris Saint-Germain e Tottenham, attualmente, sono più lontane.

Valerio Cassetta e Marco Barbaliscia