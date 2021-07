Beppe Marotta potrebbe cedere Brozovic in questa sessione di calciomercato e puntare su Miralem Pjanic, beffando la Juventus

Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ogni squadra ha la propria gatta da pelare. Se il Milan deve fare i conti con il rinnovo di Kessie, lo stesso devono far Juventus, Napoli e Roma, rispettivamente con Dybala, Insigne e Pellegrini.

L‘Inter, invece, è alle prese con il prolungamento di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è uno degli insostituibili in casa nerazzurra ma l’accordo per il rinnovo, ad oggi, appare davvero difficile, viste le importanti richieste. Sul classe 1992 hanno così messo gli occhi le big del calcio europeo, tra cui la Juventus, pronte a cogliere l’occasione.

Calciomercato Inter, addio Brozovic: il piano di Marotta

Ma Marotta – come scrive InterLive.it – potrebbe avere un piano, che taglierebbe completamente fuori i bianconeri: il dirigente nerazzurro, si legge, potrebbe decidere di cedere Brozovic e di puntare, per sostituirlo, su Miralem Pjanic. Come raccontato in queste ore, il bosniaco, che farebbe ritorno in Italia davvero di corsa, potrebbe lasciare Barcellona anche gratis, dopo aver rescisso il contratto e incassato una ricca buonuscita. Per la Juventus si tratterebbe, senza dubbio, di una beffa.