Denis Lemi Zakaria è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Il calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2022, ha voglia di cambiare aria, come ammesso dal da del Borussia Moenchengladbach

La Juventus è intenzionata a rafforzare pesantemente il centrocampo. Come è noto, il nome caldo resta quello di Manuel Locatelli. La trattativa con il Sassuolo va avanti, con la ferma volontà del calciatore di sposare il progetto bianconero. La sensazione è che l’affare prima o poi andrà in porto. Il calciatore della Nazionale italiana, però, non dovrebbe essere l’unico rinforzo per Massimiliano Allegri, che ha bisogno di forze fresche in mediana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La speranza è quella di riuscire a piazzare degli esuberi come Ramsey, per poi dare la caccia a nuovi elementi. Oggi è spuntato anche il profilo di Denis Lemi Zakaria. Il calciatore svizzero classe 1996 è intenzionato a lasciare il Borussia Moenchengladbach e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno spingerà i tedeschi, quasi certamente, a cederlo in questa sessione di mercato.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Borussia Moenchengladbach rassegnato