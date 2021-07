Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dalle Olimpiadi | I dettagli

Calciomercato Juventus: nome a sorpresa direttamente dalle Olimpiadi. Un ex Manchester City nel mirino. Tutti i dettagli

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri fa il suo debutto domani, in amichevole contro il Cesena. Sarà una squadra totalmente diversa da quella attesa durante la stagione, priva dell’infortunato Dybala e di tutti i Nazionali ancora in vacanza. Volti nuovi sono inoltre attesi dal calciomercato: il primo nome è sempre quello di Manuel Locatelli, e negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza di Miralem Pjanic. Nelle ultime ore è inoltre spuntato un nome a sorpresa per il club bianconero. Ecco tutti i dettagli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Antuna nel mirino | I dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista messicano David Medrano, la Juve avrebbe messo nel mirino Uriel Antuna, esterno classe 1997 attualmente in forza al Chivas. Il giocatore ha un passato nell’Under 23 del Manchester City e si è già messo in mostra alle Olimpiadi con un gol alla Francia nel 4-1 del suo Messico. Spunta un nome nuovo, dunque, per il club bianconero. Staremo a vedere.