Calciomercato Juventus, Pjanic programma il ritorno | Spunta il retroscena

La Juventus in questo calciomercato estivo lavora al riorno di Pjanic, che programma l’affare contattando gli ex compagni

Voglioso di tornare alla Juventus in questo mercato estivo, Miralem Pjanic lavora sottotraccia per raggiungere il suo fine. L’affare resta complicato per ragioni economiche ma, riporta ‘Tuttosport’, il centrocampista starebbe quasi programmando il ritorno sentendo i suoi vecchi amici bianconeri. L’eventuale acquisto, inoltre, avrebbe già il placet di Max Allegri, che invece non riterrebbe fondamentale la presenza di Ramsey, che andando via libererebbe un’importante casella nel monte ingaggi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio imminente: via libera in Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, nuovo contatto per Pjanic

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Balzarini: “Per Chiellini tutto tace”. Il punto su Ronaldo, Icardi e Chiesa

I contatti diretti e indiretti proseguono. L’ultimo, riporta il quotidiano torinese, sarebbe avvenuto ieri, quando gli uomini mercato della Juventus hanno incontrato Fali Ramadani, l’agente di Pjanic. Si è trattato di una chiacchierata a largo raggio, nella quale il regista bosniaco non è stato l’unico argomento, ma tuttavia l’interesse è stato ribadito. Il giocatore, che piace anche all’Inter e al Milan, per approdare a Torino dovrebbe ridursi l’attuale ingaggio da 8,5 milioni a stagione dopo essersi liberato dai catalani, che però vorrebbero lasciarlo senza pagargli una buonuscita.