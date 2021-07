Inter, per il giornalista Gianluca Rossi il club nerazzurro potrebbe presto concludere gli acquisti di Nandez e Bellerin

Dopo l’addio di Hakimi è ora tempo di procedere con gli acquisti. In casa Inter si riflette sui colpi da regalare a Simone Inzaghi, in particolare sul giocatore da collocare come esterno destro del 3-5-2 del tecnico piacentino. In questo senso il primo nome della lista è Hector Bellerin, esterno dell’Arsenal. I nerazzurri continuano a lavorare ai fianchi per convincere il club inglese, con i contatti che appaiono proficui.

Attenzione però anche alla pista Nandez. Lo spagnolo non escluderebbe l’uruguagio, anche se come vi ha raccontato Calciomercato.it c’è al momento una fase di stallo nella trattativa. A riguardo ne ha parlato il giornalista di ‘Telelombardia’ Gianluca Rossi, esperto di casa Inter: “Da quello che so venerdì Nandez potrebbe sbarcare direttamente a Malpensa ed essere già un giocatore nerazzurro. A breve incontro con l’agente di Bellerin, l’Arsenal potrebbe aver aperto al prestito con diritto di riscatto. C’è la possibilità che entro la fine della settimana sia Bellerin che Nandez possano essere a Milano”.