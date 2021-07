Calciomercato Inter, posticipato il rientro a Cagliari dell’obiettivo nerazzurro Nahitan Nandez: i motivi della decisione

L’Inter non molla un centimetro in sede di calciomercato. Dopo l’addio di Hakimi, la società è continuamente al lavoro per assicurare a Inzaghi un valido sostituto. Si insiste per Bellerin dell’Arsenal: i ‘Gunners’ hanno dato un’apertura al trasferimento, ma bisogna trovare le condizioni giuste dal punto di vista economico e per la formula. Ma non è tutto: per la fascia destra la ‘Beneamata’ ha già avviato da tempo una trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez, il cui eventuale acquisto escluderebbe quello dell’esterno spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’uruguaiano classe ’95 vuole fortemente approdare a Milano, ma manca ancora l’intesa tra i due club. Nel frattempo, è slittato il rientro del calciatore in Sardegna. L’ex Boca Juniors era atteso in serata a Cagliari, ma la società rossoblù gli ha concesso un ulteriore permesso di tre giorni. Dietro alla decisione presa ci sarebbero l’assenza del gruppo di Semplici – che sarà impegnato domani in Germania con un’amichevole – e i contatti sempre più fitti con i nerazzurri. L’Inter sta cercando di mettere in piedi un’operazione in prestito con diritto di riscatto, vedremo se nei prossimi giorni arriverà la tanto attesa fumata bianca.