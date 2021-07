Calciomercato Roma, per i giallorossi si fa più complicato il colpo Xhaka e potrebbe saltare: Mourinho ha in mente un piano B

Brutte notizie per la Roma. I giallorossi vogliono rinforzare la mediana e hanno puntato da tempo il profilo di Xhaka. Il centrocampista in forza all’Arsenal – grande protagonista con la Svizzera a Euro 2020 – è stata una precisa richiesta di Jose Mourinho. L’affare, però, è stato in salita sin dall’inizio e ora potrebbe addirittura saltare. Il giocatore apprezza non poco i trasferimento nella capitale, ma l’Arsenal continua a fare muro con la richiesta di 20 milioni di euro subito cash e non intende scendere da questa valutazione.

L’operazione si sta complicando ulteriormente, tant’è che il classe ’92 potrebbe addirittura rinnovare il contratto con i ‘Gunners’ in scadenza a giugno 2023. Di fronte a questa situazione di assoluta incertezza, lo ‘Special One’ non può fare altro che guardarsi attorno alla ricerca di altre valide opzioni. L’ex Inter, dal canto suo, pare avere già in mente il possibile piano B.

Calciomercato Roma, se salta Xhaka ecco il piano B

Xhaka e la Roma, un matrimonio che potrebbe non avvenire. Le difficoltà per lo svizzero sono in aumento e Mourinho starebbe pensando anche ad un’altra pista per potenziare il reparto. Si tratta di Thomas Delaney, come riferisce il giornalista de ‘The Daily Telegraph’ Mike McGrath. Il danese in forza al Borussia Dortmund sarebbe certamente un elemento di elevato spessore per la rosa giallorossa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inoltre, potrebbe essere una trattativa più vantaggiosa dal punto di vista economico, visto che il contratto del 29enne è in scadenza a giugno 2022. La valutazione dei gialloneri si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbero abbassare le pretese pur di non rischiare di perderlo a zero la prossima estate. Xhaka può saltare, ma Mourinho ha già in mente il piano B. Staremo a vedere.

Emanuele Tavano