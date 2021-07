Con Granit Xhaka, Mourinho potrebbe vivere la sua prima vera beffa di mercato alla Roma

La Roma continua la preparazione in Portogallo, dove in questi giorni sono previste diverse amichevoli. Due giorni fa il pareggio contro il Porto, domani sera (18.30) la sfida al Siviglia e mercoledì la partita col Belenenses che però potrebbe giocarsi addirittura di mattina. Poi il Betis in Spagna e infine, con buona probabilità, il Raja Casablanca il 14 agosto, probabilmente all’Olimpico. Tiago Pinto sta invece lavorando sul calciomercato per accontentare lo Special One: è arrivato Rui Patricio, Matias Vina non è ancora ufficiale ma la Roma ha già messo in vendita la sua maglia, Shomurodov dovrebbe arrivare nella capitale nei prossimi giorni. In tutto questo resta appesa la questione Granit Xhaka, che una settimana fa sembrava destinato ad arrivare in giallorosso dopo una lunga telenovela.

Calciomercato Roma, stand-by Xhaka: l’Arsenal gli offre il rinnovo

Invece lo stand-by è proseguito ancora, la distanza tra Roma e Arsenal resta importante e nessuna delle due parti è disposta a cedere. Ogni giorno che passa è uno in più verso una trattativa che potrebbe davvero naufragare, nonostante – come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane – la volontà netta del giocatore di vestire giallorosso e l’interesse della Juventus se dovesse saltare Locatelli. Ne sono convinti in Inghilterra, in particolare al ‘The Athletic’, che definisce Mourinho e la Roma niente più di una ‘aringa rossa’ nella questione Xhaka. In Inghilterra si usa questa curiosa formula per parlare di un qualcosa simile a una falsa pista, o comunque un grosso buco nell’acqua. Non solo, perché secondo il tabloid inglese l’Arsenal starebbe preparando addirittura un’offerta di rinnovo allo svizzero, in scadenza 2023.

I Gunners infatti si sono fatti ‘due conti’, perché avrebbero ceduto Xhaka solamente per la giusta cifra e – ragionandoci su – rinunciare al suo apporto dentro e forse soprattutto fuori dal campo sarebbe una mossa avventata. Alla faccia di quelli che invece invocano il suo addio per cambiare stile di gioco. I tempi non sono ancora maturi e l’Arsenal in qualche modo è pronta a togliere dal mercato il centrocampista. Consapevoli che poi trovare un sostituto all’altezza sarebbe molto complicato, anche in termini di leadership. Con buona pace di Mourinho, che lo voleva fortemente proprio per le sue qualità caratteriali.