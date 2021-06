Calciomercato, distanza tra Roma e Arsenal per Xhaka | Juve interessata

La Roma ha l’accordo con Xhaka, mentre c’è ancora tanto da lavorare per trovare quello con l’Arsenal. Lo svizzero piace anche alla Juventus

La grande prova fornita ieri dalla Svizzera, ed in particolare da Granit Xhaka, ha aumentato gli estimatori per il mediano elvetico. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, anche la Juventus ha messo gli occhi sul mediano dell’Arsenal, soprattutto se dovessero continuare le difficoltà a chiudere l’operazione Locatelli con il Sassuolo. L’entourage di Xhaka continua a raccogliere interessi ed è forte di un accordo già trovato tra il proprio assistito e la Roma. Il numero 10 elvetico vuole la Roma, ma non può aspettarla in eterno. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’ultima offerta ufficiale del club giallorosso è di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus. L’Arsenal, come ha ribadito nelle ultime ore, è irremovibile: vuole almeno 20 milioni cash. Da quella soglia non si scende. Tocca alla Roma provare, assecondando anche i desiderata di Mourinho, a chiudere l’affare.