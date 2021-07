Calciomercato Roma, salta il colpo dall’Inghilterra | I motivi

La Roma continua a cercare rinforzi e potrebbe ricevere una tremenda beffa dall’Inghilterra: salta l’affare

Il calciomercato della Roma durante questa sessione estiva per molto tempo si è concentrato su un obiettivo, ovvero Granit Xhaka. Sin dall’inizio di Euro 2020, con il calciatore svizzero che ha giocato proprio nella capitale contro l’Italia, i giallorossi lo hanno osservato con interesse iniziando a trattare con il proprietario del cartellino, ovvero l’Arsenal. Fino a una settimana fa il centrocampista sembrava poter essere il secondo rinforzo dell’era Mourinho dopo l’arrivo di Rui Patricio, ma la situazione sembrerebbe cambiare in maniera repentina.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, sfida a Mourinho per l’attaccante | Torna in Serie A

Infatti, secondo quanto riportato da Darmesh Sheth a ‘Sky Sports’, Xhaka sarebbe rientrato dalle vacanze e si sarebbe unito alla preparazione atletica dell’Arsenal. Ma non solo, perché Mikel Arteta sembrerebbe continuare a puntare su di lui per la prossima stagione e lo considererebbe ancora un giocatore fondamentale. Dunque Mourinho rischia di veder saltare l’arrivo del centrocampista che sembrava ormai a un passo.

Calciomercato Roma, Xhaka si allontana: “valutazione mai soddisfatta”

La telenovela legata a Granit Xhaka e la Roma continua, ma per i giallorossi sembrerebbero non arrivare buone notizie. Infatti lo svizzero sembrerebbe essere ancora al centro del progetto di Mikel Arteta e tra Arsenal e Roma l’accordo non sarebbe mai arrivato.

Leggi anche >>> CM.IT | Calciomercato Roma, tre italiane su Barco: la posizione dell’Atlanta

Infatti secondo quanto riportato dal giornalista Darmesh Sheth a ‘Sky Sports’, il club capitolino con le offerte presentate non avrebbe mai soddisfatto le richieste dell’Arsenal. Dunque affare che improvvisamente si mette in salita per i giallorossi, con il centrocampista svizzero che potrebbe addirittura rinnovare con i ‘Gunners’.