CM.IT | Calciomercato Roma, tre italiane su Barco: la posizione dell’Atlanta

Diverse squadre in Serie A, oltre alla Roma, chiedono informazioni per l’argentino Ezequiel Barco: la situazione dell’esterno dell’Atlanta.

La Serie A mette gli occhi su Ezequiel Barco. L’esterno offensivo classe 1999, che ha appena concluso la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo con l’Argentina, stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it è finito nel mirino della Roma, ma non soltanto.

Come i giallorossi, anche Atalanta e Sassuolo hanno manifestato interesse e hanno effettuato sondaggi indiretti, tramite intermediari, per vagliare l’ipotesi del prestito. Una ipotesi che al momento non convince però l’Atlanta, il club statunitense in possesso del cartellino del giocatore. La valutazione iniziale di Barco, il cui contratto scade a dicembre 2022, è di 20 milioni di dollari, vale a dire 16,7 milioni di euro. Richiesta di informazioni avanzata anche dal Flamengo, ma per l’argentino la priorità è il trasferimento in Europa.