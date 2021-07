La Roma si appresta a mettere a segno un nuovo colpo in attacco: firma in arrivo per l’attaccante Eldor Shomurodov

La Roma di Mourinho prende forma e anche in chiave calciomercato iniziano ad arrivare i primi colpi. I giallorossi dopo l’arrivo di Rui Patricio si apprestano a chiudere la trattativa per l’acquisto di Eldor Shomurodov. L’attaccante di proprietà del Genoa nella scorsa stagione ha impressionato in Serie A mettendo a segno 8 gol in 31 partite disputate, attirando proprio l’attenzione del club capitolino.

Nelle ultime ore la trattativa con i rossoblu per il trasferimento del giocatore uzbeko ha subito un’importante accelerata la chiusura dell’affare potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dunque sempre più vicino alla capitale il classe 1995, che dovrà guadagnarsi un posto facendo concorrenza ai già presenti Edin Dzeko e Borja Mayoral.

Calciomercato Roma, Shomurodov in arrivo: i dettagli

Un anno in Italia è bastato a Eldor Shomurodov, attaccante del Genoa, per attirare l’attenzione dei top club italiani. Il bomber uzbeko infatti sarebbe vicino al trasferimento alla Roma e nelle prossime ore la trattativa potrebbe chiudersi.

La formula con la quale l’operazione dovrebbe chiudersi sarebbe quella del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligo in caso di raggiungimento della qualificazione in Champions League. Inoltre, nell’accordo dovrebbe essere inserita una percentuale a favore del Genoa in caso di una futura rivendita del calciatore da parte della Roma. Dunque un nuovo importante colpo è a un passo per la Roma di Mourinho che comincia a prendere forma.