Paolo Bargiggia è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto sul mercato di Serie A: da Romagnoli-Juventus allo scambio Roma-Inter

Fine luglio e il mercato non è ancora entrato nel vivo. Potrebbe accadere nelle prossime settimane quando le grandi di Serie A romperanno gli indugi per provare a chiudere colpi in entrata e in uscita. Di questo ha parlato, intervenuto alla CMIT TV, il giornalista Paolo Bargiggia che si è soffermato anche sulle possibili operazioni tra Juventus e Milan e Inter–Roma.

Sui bianconeri il giornalista ha spiegato che Allegri potrebbe voler il desiderio di arrivare ad un nuovo difensore, soprattutto se dovesse essere ceduto Demiral. In quel caso il nome è quello di Romagnoli, in scadenza nel 2022 con il Milan: il nome del difensore rossonero è nei pensieri della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro in bilico: Raiola incontra Cherubini

Calciomercato, Romagnoli-Juve e Perisic-Florenzi: parla Bargiggia

Dall’asse Torino-Milano a quello tra il capoluogo lombardo e la Capitale: “Florenzi-Perisic è uno scambio che ci può stare” la dichiarazione di Paolo Bargiggia. Possibili operazioni quindi tra le big di Serie A che con i giorni che passano sono pronti a rompere gli indugi sul mercato.