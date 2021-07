La Juventus valuta alcune cessioni nella rosa di Allegri. Tra questi rimane in sospeso il futuro di Federico Bernardeschi: fissato un vertice con Raiola

La Juventus deve fare cassa prima di accelerare le operazioni in entrata. Tra queste spicca ovviamente il pressing bianconero per Locatelli, con il Football Director Cherubini che non ha ancora trovato l'accordo con il Sassuolo per l'arrivo alla corte di Allegri del nazionale azzurro.

Tra i nomi in bilico nella lista della dirigenza della Continassa per la permanenza a Torino c'è anche Federico Bernardeschi, che insieme agli altri nazionali campioni d'Europa rientrerà la prossima settimana a Torino per mettersi a disposizione di Allegri per la preparazione pre-campionato.

Juventus, futuro Bernardeschi: vertice in programma con Raiola

La Juve non chiude ad un possibile addio dell’ex Fiorentina, soprattutto se dovesse materializzarsi una fumata nera sul rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Nonostante le parole di stima in conferenza stampa di Allegri, il numero 33 bianconero rimane in sospeso con la ‘Vecchia Signora’ che sta facendo tutte le valutazioni del caso sul suo conto. In questo senso – come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – sarà decisivo il vertice che andrà in scena prossimamente con Mino Raiola, agente di Bernardeschi. Le parti analizzeranno la situazione a 360 gradi, con il giocatore classe ’94 che a più riprese ha ammesso il desiderio di restare a Torino e giocarsi le proprie carte con la casacca bianconera, a maggior ragione dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Se la Juventus e Raiola non riusciranno a trovare una collocazione, Bernardeschi potrebbe così restare sotto la Mole con il tecnico livornese pronto a rilanciarlo nello scacchiere degli ex campioni d’Italia. Negli ultimi giorni, stando ai rumors di mercato, ha ripreso piede un possibile scambio con il Milan per Romagnoli, altro assistito di Raiola e sempre in scadenza nel 2022 con il ‘Diavolo’.