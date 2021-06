Le ultime di CM.IT sul futuro di Federico Bernardeschi, talento della Juventus ora impegnato con la Nazionale

Futuro da definire per Federico Bernardeschi. L’attaccante della Juventus, ora impegnato a Euro 2020 con la Nazionale di Mancini, avrà più certezze soltanto fra qualche settimana. Fino ad allora, dunque, resteranno i dubbi sulla sua permanenza o l’addio ai bianconeri nel mercato estivo. A confermarlo è stato Giorgio Musso a CMIT TV: “Al termine dell’Europeo è in programma un incontro con Raiola, il suo agente”.

Il giornaista di CM.IT ha proseguito la sua analisi: “Per Bernardeschi sarà decisivo anche il parere di Allegri. Nelle prossime settimane ci sarà un vertice per il futuro di Bernardeschi e i programmi per il suo futuro, col ritorno di Allegri, potrebbero cambiare. Il giocatore ha mercato anche all’estero: piace in Bundesliga e in Francia“.