CMIT TV | Italia, Tomaselli su scelte Mancini, Kean e Bernardeschi

Paolo Tomaselli del ‘Corriere della Sera’ a CMIT TV sulle ultime scelte di Mancini, da Bernardeschi a Kean

Intervenuto a CMIT TV, il collega del ‘Corriere della Sera’ Paolo Tomaselli ha commentato le scelte del ct Mancini in vista di Euro 2020. Dall’esclusione di Kean a Bernardeschi: ecco le sue dichiarazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

SCELTE MANCINI – “Ho qualche dubbio su Sensi, che in stagione ha giocato pochissimo e che ha tanti guai fisici. Sui centrali credo che Toloi dia delle garanzie di completezza nel doppio ruolo tra centrale ed esterno e sia in vantaggio su Mancini. Per quanto riguarda Ogbonna, credo che il vero problema sia stato nel non vederlo nemmeno nei 30. È un calciatore esperto ed importante per il West Ham, in Premier League”.

KEAN E BERNARDESCHI – “Io mi aspettavo che Kean andasse all’Europeo, perché Mancini ha sempre detto di non avere altri attaccanti delle sue caratteristiche. Ha avuto un’ottima annata al PSG, la scelta mi ha stupito. E vista la stagione dal vivo di Bernardeschi mi stupisce non solo di vederlo convocato, ma anche di sentirgli dire certe cose dopo Italia-San Marino. Francamente sono rimasto un po’ interdetto dal fatto che abbia mostrato sofferenza verso la stagione alla Juve. Le sue occasioni le ha avute e io ricordo una sola partita più che sufficiente da parte sua, le altre quasi tutte più che insufficienti. Mi ha stupito più Bernardeschi nei 28 che Kean fuori”.

KEAN-JUVE – “Io non ricordo un grandissimo feeling tra Allegri e Kean, anche se fu lui a lanciarlo. Non so se il problema sia ambientale, non so come sia stato a Parigi. Ho qualche dubbio su Kean anche per le cifre che chiede l’Everton. Non mi sembra una delle primissime scelte di Allegri”.