Sul mercato di Inter e Juventus è intervenuto a CMIT TV Fabrizio Biasin, che ha parlato di acquisti e cessioni di bianconeri e nerazzurri

Da Locatelli a Demiral, da Correa a Florenzi. Juventus e Inter non sono certo tra le protagoniste del mercato, ma già in questi ultimi giorni di luglio le cose potrebbero cambiare. In merito al mercato di bianconeri e nerazzurri è intervenuto a CMIT TV Fabrizio Biasin. Il giornalista, nel corso della diretta, ha parlato di un possibile scambio tra Florenzi e Perisic, ma anche del possibile interesse per Correa della Lazio, chiudendo entrambe le porte: “Scambio Florenzi-Perisic non credo che sia possibile e neanche che sia nella testa di nessuno al momento. Correa? No, in questo mercato l’Inter non può investire neanche tre mila lire. Può prendere solo qualcuno in prestito con obbligo o diritto di riscatto, possibilmente nemmeno troppo oneroso”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inter, UFFICIALE: tegola per Inzaghi, infortunio al ginocchio!

Biasin ha parlato anche del mercato della Juventus: “Come si sblocca Locatelli? Con il tempo. Io penso che l’affare si farà, ma ci vorrà del tempo per limare tutto quanto. La volontà del giocatore è piuttosto chiara e Allegri vuole il centrocampista. Penso sia solamente una questione di tempo, ma Locatelli vestirà la maglia della Juventus”. Su Demiral: “Credo che si debba trovare una soluzione se parte Demiral. Con Rugani la Juve non ha una storia positiva. Per questo non sono convinto che la Juve faccia partire Demiral, a meno di un offerta senza senso. Secondo me la Juve cercherà di convincere Demiral a restare. Non credo che l’Atalanta investirà 35/40 milioni per un difensore”. Infine sull’ipotesi di scambio tra Bernardeschi e Romagnoli: “Mi sembra più un’idea di noi giornalisti, perché è una cosa logica. Ma non penso che sia nella testa dei dirigenti di Milan e Juventus”.