L’Inter perde per infortunio Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Tegola in casa Inter. I nerazzurri devono fare i conti con l’infortunio di Roberto Gagliardini, che salterà sicuramente tutta la preparazione e buona parte delle prime partite della stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

“Il centrocampista – si legge nel comunicato dell’Inter – si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell’allenamento pomeridiano di ieri. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. Per infortuni come questi i tempi di recupero sono stimati in circa due mesi.