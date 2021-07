Calciomercato Juventus, sfida a Mourinho per l’attaccante | Torna in Serie A

Possibile avvicendamento in casa Juventus: per il ritorno di Mauro Icardi in Serie A ci sono i bianconeri

Cristiano Ronaldo è rientrato alla Continassa nei tempi prestabiliti: dopo le vacanze a seguito dell’Europeo disputato col Portogallo, per CR7 è tempo di tornare a concentrarsi sul suo ultimo anno di contratto in bianconero, con Massimiliano Allegri in panchina. Il suo futuro continua a tenere banco e sembra sempre più intrecciato alle sorti di Mauro Icardi. L’attaccante argentino sembra lontano dalla permanenza al Paris-Saint Germain e potrebbe configurarsi, prima della fine del calciomercato, uno scambio tra i due attaccanti.

Secondo quanto riportato dalle quote di Sisal Matchpoint, la pista che riporterebbe Icardi in Serie A, con la maglia degli eterni rivali dell’Inter, è un’opzione quotata a 4. In lista anche la possibilità di rivederlo nel nostro campionato, con la maglia della Roma, quindi agli ordini di José Mourinho: in quel caso la quota sarebbe di 7,50. La permanenza dell’ex Sampdoria a Parigi al momento è la quota che paga meno di tutte: appena 1,33, il che rende il suo rimanere in Ligue1 l’opzione più probabile.