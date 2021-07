Calciomercato Juventus, via Dybala | Arriva l’amico di Ronaldo

Calciomercato Juventus, possibile l’addio di Dybala: i bianconeri ripensano a un giocatore di talento nelle grazie di Cristiano Ronaldo.

Ora che ha quasi tutti gli uomini a disposizione, Massimiliano Allegri insiste sul lavoro di preparazione della stagione per la sua Juventus. Bianconeri che sul campo intendono farsi trovare pronti, così come sul calciomercato, dove riflessioni di vario genere sono in corso. Al momento, concentrazione soprattutto per le vicende legate al centrocampo, con l’assalto a Locatelli che sta entrando nella fase conclusiva. Ma non bisogna dimenticare i possibili movimenti in attacco, con le conferme di Cristiano Ronaldo e Dybala ancora da mettere nero su bianco. Per quanto riguarda Dybala, rinnovo da discutere con l’agente Antun quando avrà concluso la quarantena. C’è maggiore ottimismo rispetto al passato, ma il rinnovo è ancora da farsi. E la Juventus ha già un’idea su dove trovare l’alternativa.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: ritorno di fiamma per Joao Felix

Si tratta di Joao Felix, il quale a sua volta è ancora in bilico all’Atletico Madrid. Il giocatore portoghese, ‘pupillo’ di Cristiano Ronaldo nel Portogallo, non ha convinto appieno nel corso della sua avventura con i ‘Colchoneros’. Stando agli spagnoli di ‘fichajes.net’, oltre ai bianconeri in corsa c’è anche il Manchester City, qualora a Madrid decidessero per la cessione.