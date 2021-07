Il futuro di Cristiano Ronaldo sembrava essere indirizzato verso la permanenza alla Juventus, ma la pista PSG si riapre: decisivo Mbappe

La Juventus continua a lavorare all’interno del calciomercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma al momento la priorità sembrerebbe essere soprattutto la situazione contrattuale di Cristiano Ronaldo. Infatti il contratto del portoghese scadrà nel 2022, ma per ora ancora non è arrivato il rinnovo. Se negli ultimi giorni sembrava più vicina la permanenza di CR7 a Torino, ora la pista che porterebbe al suo addio sembrerebbe aprirsi di nuovo.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Haaland | C’è l’annuncio

Decisivo a questo proposito potrebbe essere il futuro di Kylian Mbappe, talento del PSG anche lui in scadenza di contratto nel 2022. Il destino del francese e di Cristiano Ronaldo infatti potrebbero incrociarsi nuovamente, visto che CR7 è da tempo nel mirino del club parigino. Oggi a parlare del futuro di Mbappe è stato il tecnico Mauricio Pochettino.

Calciomercato Juventus, Pochettino non esclude l’addio di Mbappe: tutto riaperto per l’addio di Ronaldo

Il futuro di Kylian Mbappe potrebbe essere decisivo anche per il destino di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Infatti in caso di partenza del talento francese il PSG potrebbe tornare all’assalto di CR7. Anche Mbappe ha il contratto in scadenza nel 2022, proprio come il portoghese, e sulla questione si è espresso il tecnico del club francese Mauricio Pochettino.

Leggi anche >>> CM.IT | Boateng spera ancora nell’Italia: ecco le sue richieste

Ai microfoni di ‘Le Parisien’, l’allenatore ha rivelato: “L’unica cosa su Mbappe è che è ancora sotto contratto con noi. Fa parte della nostra rosa e viene trattato come un calciatore che ha ancora cinque anni di contratto. Se mi ha detto che non rinnoverà? Sono discussioni private, ma comunque non mi ha detto nulla”. Parole molto sfuggenti quelle del tecnico del PSG, che però non ha confermato la permanenza del gioiellino francese al Parco dei Principi.