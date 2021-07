L’Inter continua a lavorare per Hector Bellerin, lo spagnolo e l’agente a colloquio con l’Arsenal: la situazione

Hector Bellerin resta il nome caldo per la corsia destra per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, con la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, ha bisogno necessariamente di un rinforzo sulla corsia destra e il catalano è il primo nome della dirigenza meneghina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato.it aveva sottolineato che giovedì l’agente del giocatore sarebbe arrivato nella capitale inglese per una riunione con l’Arsenal. Stando alle informazioni raccolte, la prima riunione tra il club inglese e il procuratore del giocatore, accompagnato a Londra dal proprio assistito, è stata abbastanza positiva dal punto di vista della formula, con apertura più convinta al prestito con diritto di riscatto. Apertura arrivata già da qualche giorno da parte del club inglese, con l’ok al trasferimento, ma la richiesta dei ‘Gunners’ sarebbe quella di un prestito molto oneroso, in modo tale da assicurarsi un minimo guadagno dalla partenza del giocatore spagnolo.