L’Atletico Madrid continua a seguire Lautaro Martinez dell’Inter, ma gli spagnoli sondano altre due piste ‘low cost’

Lautaro Martinez è sui taccuini dell’Atletico ormai da anni. A Madrid si mangiano ancora le mani per esserselo fatto sfuggire quando militava nel Racing ed arrivò a un passo dai colchoneros. L’irruzione dell’Inter scatenò un’asta dalla quale gli spagnoli uscirono sconfitti, ma Diego Simeone non ha mai smesso di pensare al suo compatriota come futuro perno del suo attacco.

I madrileni hanno intenzione di riprovarci senza alcun dubbio, ma non in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Atletico non può investire gli oltre 80 milioni di euro che chiedono per il suo cartellino i nerazzurri, i quali hanno maggior margine di manovra sul mercato grazie alla cessione di Achraf Hakimi.

Calciomercato, i due nomi per l’attacco dell’Atletico: niente Lautaro Martinez

Gli spagnoli hanno bisogno di un ‘nueve’, dunque, ma cercheranno una soluzione relativamente low cost. La priorità è tentare lo scambio Saul-Griezmann col Barcellona: un’operazione burocraticamente complessa, ma che farebbe tutti felici. L’alternativa è lo spagnolo Rafa Mir, classe ’97 autore di 16 reti nell’ultima stagione con l’Huesca.

Il suo cartellino appartiene al Wolverhampton, che chiederà intorno ai 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Lautaro resta nei pensieri rojiblancos, dunque, ma l’assalto è rimandato di (almeno) un anno.