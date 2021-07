Bellerin vuole lasciare l’Arsenal per trasferirsi all’Inter, sempre in trattativa anche per Nandez. Possibile doppio colpo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per l’Inter possibile svolta sul fronte Bellerin. Secondo ‘Sportmediaset’ l’Arsenal ha aperto al prestito senza obbligo di riscatto. Adesso, stando alla medesima fonte, i nerazzurri dovranno scegliere tra lui o Nandez – per il quale c’è ancora da lavorare con il Cagliari – in ottica post Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid scatenato | Da Koulibaly a Bastoni: colpi in Serie A

Calciomercato Inter, Bellerin e Nandez: i nerazzurri tentano il doppio colpo

In realtà Marotta e Ausilio puntano a piazzare il doppio colpo considerata l’uscita di Nainggolan e di qualche altro ‘esubero’: Nandez è uno di questi, l’altro uno specialista della fascia destra che può essere per l’appunto Hector Bellerin. Il cui agente, come svelato da Calciomercato.it, è approdato a Londra proprio per convincere i ‘Gunners’ ad aprire all’unica formula che può utilizzare l’Inter in questo calciomercato, cioè quella del prestito con diritto di acquisto.