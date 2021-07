Il Real Madrid pensa al colpaccio in difesa dopo gli addii di Sergio Ramos e Varane, nel mirino ci sono anche Koulibaly e Bastoni

Pericolo Real Madrid per la Serie A. Con gli storici addii di Sergio Ramos e Varane, approdati rispettivamente al PSG e al Manchester United, gli spagnoli hanno bisogno di rinforzi importanti per il reparto arretrato. Così, in questo calciomercato estivo e in vista delle prossime stagioni, hanno già selezionato svariati profili di caratura internazionale da acquistare. Molti di questi appartengono alle migliori società del torneo italiano, le quali già nelle prossime settimane rischiano dunque di perderli. Il club di Florentino Perez, del resto, per accontentare Ancelotti potrebbe sborsare cifre importanti. Calciomercato.it fa il quadro sui talenti nel mirino dei Blancos: da Koulibaly a de Ligt, Bastoni e de Vrij, gli obiettivi di calciomercato dalla Serie A per la difesa del Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il primo club nostrano a fare i conti con l’insidia spagnola è l’Inter. Con Antonio Conte i difensori hanno avuto una crescita costante e i risultati dell’intera squadra ne hanno giovato, come testimonia lo scudetto vinto con merito. Così, oggi sono molteplici le società interessate al loro futuro.

Calciomercato Inter, da Bastoni a Skriniar: occhi del Real sui talenti di Inzaghi

In scadenza di contratto a giugno 2023, de Vrij piace molto in Premier League, dove Raiola sta proseguendo i contatti per capire i margini di una cessione. L’Everton è il club maggiormente interessato ma non sono esclusi inserimenti a sorpresa nelle prossime settimane. Tra questi potrebbe esserci proprio quello del Real Madrid, già in passato accostato al giocatore, oggi valutato circa 50 milioni di euro. In caso di un suo addio, i nerazzurri completerebbero una succosa plusvalenza blindando invece la permanenza di Lautaro e Lukaku.

Negli ultimi giorni, anche il profilo di Bastoni è entrato in orbita Real. Giovane ma già pronto, il centrale classe 1999 ha già vinto uno scudetto e un Europeo proiettandosi verso un ruolo da protagonista nella prossima era della Nazionale. Il suo valore si aggira sui 60 milioni di euro, per i blancos rappresenterebbe un investimento di affidamento e di prospettiva. Non è da escludere, infine, un tentativo di Ancelotti per Skriniar, mai uscito dai radar del Real, che stavolta potrebbe decidere di affondare il colpo. Anche il suo prezzo si avvicina ai 60 milioni di euro.

Calciomercato, da Koulibaly a de Ligt: il Real pensa in grande

Non è solo l’Inter a dover fare i conti con l’offensiva del Real. Come anticipato da CM.IT, Ancelotti ha chiesto a Florentino Perez l’acquisto di Koulibaly. Il Napoli, dal canto suo, ha ribadito che, di fronte alla giusta offerta, nessun calciatore è incedibile. Il centrale senegalese viene valutato 60 milioni di euro e tra le parti si sarebbero già verificati alcuni contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

In prosepettiva futura, inoltre, non è da escludere un ritorno degli spagnoli su de Ligt della Juventus. Il centrale olandese sarà un perno di Allegri nella prossima stagione, ma ormai da tempo è seguito sia dai blancos che dal Barcellona. Infine, tra i profili che può vagliare il Real per la difesa, in Italia ci sono altresì Alessio Romagnoli del Milan e Cristian Romero dell’Atalanta. Il primo, in scadenza di contratto a giugno 2022, viene valutato circa 25 milioni di euro. Il secondo, gradito anche in Premier League, costa invece 50 milioni.