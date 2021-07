Calciomercato Inter, altri 50 milioni | Raiola tratta l’addio

La cessione eccellente dell’Inter potrebbe riguardare la difesa, Raiola in contatto con l’Everton per l’addio di de Vrij in questo calciomercato estivo

Mino Raiola cerca club dalla Premier League per Stefan de Vrij. Già ieri sono circolate indiscrezioni sul lavoro silenzioso del celebre procuratore, in contatto con svariati club inglesi. Così, nella sua perlustrazione, riporta ‘Tuttosport’, Raiola avrebbe raccolto l’interesse dell’Everton per de Vrij. Con l’ex club di Ancelotti, l’agente vanta ottimi rapporti e anche l’Inter sarebbe stata informata. Al momento, però, si tratterebbe solo di un discorso in fase embrionale.

Calciomercato Inter, Everton su de Vrij: servono 50 milioni per la cessione

Oltre all’Everton, altri club inglesi in cerca di difensori sono Liverpool e Tottenham. La volontà dell’Inter è di non cedere il giocatore a meno di offerte importanti. In scadenza di ontratto a giugno 2023, de Vrij ha una valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2018, l’eventuale addio per la società di Zhang rappresenterebbe una plusvalenza da capogiro.