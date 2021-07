Calciomercato Inter, cessione a sorpresa | Si muove Raiola

L’Inter, in questo calciomercato estivo, rischia la cessione a sorpresa di de Vrij; Raiola si muove coi club di Premier League

Dopo Hakimi, un po’ a sorpresa potrebbe essere Stefan de Vrij a lasciare l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di racimolare importanti somme per sopperire alle difficoltà econmiche della proprietà e finanziare la campagna acquisti estiva. Così, da tempo circolano indiscrezioni sulla possibile partenza di Lautaro o Lukaku di fronte a offerte congrue. Tuttavia, le ultime informazioni parlano del difensore come possibile addio eccellente.

Calciomercato Inter, ipotesi Premier League per de Vrij: Raiola al lavoro

Mino Raiola, riporta ‘Tuttosport’, a fari spenti starebbe lavorando per portare de Vrij in Premier League. Il potente procuratore avrebbe parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo per scandagliare il possibile mercato che può avere in Inghilterra. L’Inter, dal canto suo, ne è consapevole e in caso di una sua cessione rifiuterebbe ogni offerta per Lautaro e Lukaku. In caso di permanenza, invece, per il difensore è previsto il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.