ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, il pilastro del Brasile non passa di moda

L’Inter non pensa soltanto al sostituto di Hakimi: come raccolto da Calciomercato.it, non passa di moda l’interesse per un pilastro del Brasile

Alle prese con il reperimento dell’erede di Hakimi e con le trattative per Bellerin e Nandez, l’Inter non perde di vista anche altre piste più a lunga gittata. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, il club nerazzurro non ha perso di vista Bruno Guimaraes, già accostato alla Beneamata a inizio anno. Impegnato a Tokyo 2020 con il suo Brasile, il centrocampista del Lione sta confermando anche in Verdeoro quanto di buono fatto vedere con la squadra francese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, per Bruno Guimaraes servono 35-40 milioni

Ausilio e Marotta, al pari di club inglesi e spagnoli, restano vigili sul 23enne, la cui valutazione da 35-40 milioni di euro lo rende tuttavia inaccessibile all’Inter, a men che non ci siano cessioni eccellenti nelle prossime settimane. La ormai famosa formula del prestito con diritto di riscatto, non viene ad oggi presa in considerazione dal Lione. Munito di passaporto comunitario, l’ex Athletico Paranaense in passato è stato osservato anche da Juventus e Milan.