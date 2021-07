Calciomercato Juve, anche l’Inter su Pjanic | La situazione

Calciomercato Juve: c’è anche l’Inter sulle tracce di Miralem Pjanic. Le ultime sul suo futuro

Sono giorni decisivi in casa Juventus anche sul fronte Kaio Jorge, come raccontato da Calciomercato.it. Nel frattempo, prosegue la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra i due club per cercare l’accordo definitivo: filtra ottimismo e, nonostante la distanza economica, il neo campione d’Europa sembra destinato ai bianconeri. Ma serve un altro passo in avanti della Juve per arrivare almeno a 35 milioni. L’ultima offerta sui 30, bonus inclusi, è infatti ritenuta insufficiente dai neroverdi. Ma non solo Locatelli. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha già mandato segnali piuttosto chiari sulla sua voglia di tornare a Torino, ma la società lo accoglierebbe solo in prestito e con una riduzione dell’attuale ingaggio percepito al Barcellona. Solo a condizioni vantaggiose dunque. Ma la situazione di Pjanic ha attivato anche l’interesse dell’Inter: ecco come stanno le cose. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, l’Inter pensa a Pjanic | Le ultime

Come anticipato da Calciomercato.it, Fali Ramadani, agente del bosniaco, sarà nuovamente a Milano. Potrebbe dunque andare in scena anche un incontro con l’Inter per discutere della situazione di Pjanic. Il 31enne vuole tornare in Italia e, se non dovesse concretizzarsi il ritorno alla Juve, per il giocatore potrebbero aprirsi le porte del club nerazzurro. Marotta, però, deve prima liberarsi del pesante ingaggio di Arturo Vidal, che libererebbe le risorse necessarie per dare l’assalto al centrocampista del Barcellona. In ogni caso, anche per volontà di Pjanic, la Juventus resta al momento in pole.